Il PD: “Il San Giacomo d’Altopasso sia dotato di Rianimazione”

Emergenza Coronavirus, il PD chiede la dotazione del reparto di Rianimazione per il San Giacomo d’Altopasso.

Il Partito Democratico di Licata, considerato che in provincia di Agrigento per fronteggiare la crisi del Covid 19, ci sono meno di 20 posti in rianimazione tra l’ospedale di Sciacca ed Agrigento per una popolazione di quasi mezzo milione di abitanti, considerato inoltre,che in questa provincia e nel territorio di Licata, la popolazione che supera i 65 anni di età, quella maggiormente a rischio contagio, rappresenta oltre il 25% dei residenti e che il ritorno di studenti e lavoratori dalle zone rosse del Nord Italia è altamente considerevole, ritiene urgente che anche l’ospedale di Licata sia dotato di un reparto di rianimazione e delle necessarie attrezzature per fronteggiare una crisi di cui si sconosce l’evoluzione. I vertici della sanità regionale e provinciale hanno il dovere di attivarsi in tal senso, al fine di tutelare la salute dei cittadini.

Il coordinamento PD Licata