Carnevale 2020, ecco il programma degli eventi

Ecco il programma relativo alle manifestazioni in programma per il Carnevale 2020.

22 FEBBRAIO

Dalle ore 17,00 alle ore 20,00 spettacolo con artisti di strada

animazione con trampoliere, giocoliere, clown, macchina dello

zucchero filato, distribuzione di sculture modellabili per bambini, bolle di sapone ed intrattenimento ed animazione per bambini –

Ass.ne Balloon Style.

Dalle ore 17,00 Concentramento carri allegorici e inizio sfilata da C.so G. Garibaldi, secondo il seguente percorso: C.so Umberto, C.so Serrovira, C.so Roma, con sosta in P.zza Progresso, fino al termine previsto alle ore 01,30 con la presenza dei dj.

23 FEBBRAIO

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Sfilata della banda Musicale Bellini Curri accompagnati dal gruppo di Majorettes per le vie del centro storico con partenza da piazza Duomo, attraverso la villa comunale, C.so V. Emanuele ed esibizione finale in P.zza Progresso.

Dalle ore 10,00 Concentramento dei carri allegorici in P.zza Progresso e inizio manifestazione con canti e musiche fino alle ore 13,00.

Ore 18,45 Sfilata carri allegorici fino alle ore 24,00 da P.zza Progresso lungo C.so Vitt. Emanuele e sosta finale in P.zza Duomo con animazione musicale e ritorno in P.zza Progresso.

24 FEBBRAIO

Dalle ore 9,30 fino alle ore 13,00 Sfilata delle scolaresche da Piazzale Toti fino a P.zza Progresso dove gli studenti si esibiranno con balli e canti sul palco.

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 in P.zza Progresso “Creatività Carnevalesche” trucco e parrucco per bambini e adolescenti – Ass.ne Euroform.

Dalle ore 17,00 alle ore 20,00 esibizione con artisti di strada, animazione con trampoliere, giocoliere,clown,macchina dello

zucchero filato,distribuzione di sculture modellabili per bambini,bolle

di sapone e intrattenimento e animazione per bambini –

Ass.ne Balloon Style.

25 FEBBRAIO

Dalle ore 9,30 fino alle ore 13,00 Sfilata delle scolaresche seguiti da un carro allegorico con dj da Piazzale Toti fino a P.zza Progresso dove gli studenti si esibiranno con balli e canti sul palco.

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 in P.zza Progresso “Creatività Carnevalesche” trucco e parrucco per bambini e adolescenti – Ass.ne Euroform.

Dalle ore 11,00 alle ore 13,00 degustazione di dolci tipici di carnevale preparati dall’Istituto di scuola superiore “F. Re Capriata” -indirizzo alberghiero.

Dalle ore 18,00 Sfilata dei carri allegorici – partenza da C.so G. Garibaldi, attraverso C.so Umberto, C.so Serrovira, C.so Roma, con sosta in P.zza Progresso con la presenza dei DJ fino al termine previsto alle ore 03,00.