Bengalese travolto in via Principe di Napoli, indagini in corso dei Carabinieri

Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Licata per far luce su un grave incidente stradale verificatosi domenica scorsa in un’area tra Piazza Attilio Regolo e via Principe di Napoli. Ad avere la peggio (si trova ricoverato tra la vita e la morte all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta) un venditore ambulante bengalese. Il sinistro stradale sarebbe avvenuto pochi minuti dopo un acceso alterco tra l’uomo e un licatese. I Militari dell’Arma stanno tentando di far luce su quanto accaduto ma sull’intera vicenda viene mantenuto il più stretto riserbo.