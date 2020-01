Ambulante gravemente ferito, la solidarietà di Sindaco e Presidente del Consiglio

Dichiarazione congiunta del sindaco di Licata, Pino Galanti, e del presidente del consiglio comunale, Giuseppe Russotto sull’episodio che ha visto un ambulante ferito gravemente.

Apprendiamo dalla stampa, e dai social, di un grave episodio che si è verificato qualche giorno fa nella nostra città. I termini della questione non sono chiari, perciò non ci sentiamo di sbilanciarci, né di dare giudizi definitivi. Però se fosse vero quanto si apprende, e cioè che un venditore ambulante è rimasto ferito gravemente dopo essere stato investito da un’auto condotta da un giovane licatese, ed in seguito ad un alterco, l’intera comunità licatese sarebbe chiamata a reagire, manifestando solidarietà alla famiglia del ferito. Il Comune, con il Sindaco Pino Galanti ed il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto, dichiara la propria volontà di porre in essere, con gli strumenti di previdenza sociale di cui dispone, ogni possibile azione di sostegno alla famiglia del venditore ambulante ricoverato in gravi condizioni a Caltanissetta.

E’ in momenti difficili come questo che si vede l’unità, la compattezza, di una comunità che non ha mai rinunciato ai valori della solidarietà, del sostegno ai più deboli. L’assessore ai Servizi Sociali del Comune, Violetta Callea, alle 9 del mattino di lunedì prossimo incontrerà i familiari del ferito per confermare il sostegno dell’amministrazione comunale.

Il Sindaco Pino Galanti

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto