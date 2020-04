“Apprezziamo la disponibilità dell’amministrazione comunale che, condividendo le proposta del tessuto socio-produttivo, si è fatta carico, in linea con le disposizioni governative, di procedere alla sospensione dei tributi locali”. Il presidente della CNA di Licata, Piero Caico, rileva l’apertura e la sensibilità mostrate dalle Istituzioni locali, con in testa il sindaco Galanti e l’assessore al ramo Ripellino, in una fase di grande emergenza sanitaria che, di fatto, è diventata anche emergenza sociale ed economica. “Stiamo attraversando certamente un momento di profondo disagio e di notevole difficoltà – aggiunge Caico – fermo restando che l’obiettivo primario rimane la sicurezza della salute pubblica, non bisogna perdere di vista l’esigenza dei segmenti produttivi ai quali va offerto pieno sostegno e tutela per potere ripartire non appena la condizione, ci auguriamo prima possibile, si normalizzerà. Per quanto ci compete – conclude il presidente Caico – la CNA continua nella sua attività di supporto alle imprese. Siamo in prima linea per garantire assistenza anche rispetto ai provvedimenti economici, stabiliti dai governi, nazionale e regionale, in favore delle imprese e dei lavoratori. Così come rinnoviamo il nostro impegno a collaborare e ad essere propositivi nei confronti dell’amministrazione comunale”.