Dal comando di Polizia Municipale di Piazzale Libia viene annunciata un’ulteriore stretta sui controlli. Soprattutto per quanto concerne le modalità di fare la spesa.

“Ricordiamo che PER LA SPESA può uscire UNA SOLA PERSONA A FAMIGLIA ED UNA SOLA VOLTA AL GIORNO – si legge in una nota – Da domani faremo controlli anche davanti ai supermercati. Chi dovesse essere sorpreso IN COMPAGNIA, sarà sanzionato (280 euro a testa). Ricordiamo a chi si stesse (follemente) preparando per Pasqua e Pasquetta, che non è permesso uscire dalla propria casa per portarsi in altre abitazioni e men che meno in quelle di campagna e/o di mare. Gli assembramenti, anche familiari, sono vietati e verranno sanzionati con il massimo rigore. Qui c’è in ballo LA VITA DI CIASCUNO DI NOI”.