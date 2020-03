Stamani, con una breve nota indirizzata al Sindaco, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Urbanistica e randagismo, Riccardo De Ninnis, ha rassegnato le proprie dimissioni “per motivi familiari improcrastinabili”.

Tornano, quindi, ad essere nuovamente sei gli assessori in carica in seno alla Giunta presieduta dal Sindaco Giuseppe Galanti che il 28 Febbraio scorso aveva nominato l’ex primo cittadino Carmelo Castiglione, al quale non ha ancora conferito alcuna delega.