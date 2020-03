Ospedale, due presunti casi di meningite trasferiti a Caltanissetta

L’ospedale San Giacomo d’Altopasso nei giorni scorsi ha dovuto far fronte a due nuovi casi di meningite. A distanza di poco più di dieci giorni dall’ultimo caso accertato, altri due pazienti sono stati visitati al Pronto soccorso e trasferiti poi all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta (nel reparto di Malattie Infettive) con la sintomatologia tipica da meningite. Si tratterebbe di un uomo e una donna di mezza età. La notizia è trapelata solo ieri. L’uomo da quanto abbiamo avuto modo di apprendere è un dipendente pubblico. A Caltanissetta il quadro sarebbe stato confermato con la diagnosi di una meningite di natura virale e una batterica. Immediata è scattata la corsa a ritroso per capire quanti e quali persone possono essere entrate in contatto con i due contagiati. Alcune sono state rintracciate (soprattutto quelle che entrate in contatto con il dipendente pubblico durante le fasi di una consulenza) e sottoposte alla profilassi prevista dal protocollo. E’ molto probabile che la profilassi venga estesa anche ai familiari o ad amici, colleghi e conoscenti che possono essere stati in contatto con le due persone nel periodo immediatamente antecedente al ricovero ospedaliero.