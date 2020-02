Il Licata dilaga, 5-1 al Corigliano e salvezza in cassaforte

Vittoria casalinga per il Licata che in rimonta rifila un pokerissimo al Corigliano. Infatti il match termina con il risultato di 5 -1. Con questi tre punti i gialloblu salgono a 38 punti e vedono sempre più vicina la quota salvezza. I calabresi riescono a mantenere il vantaggio solo nel prima frazione, nonostante i saltuari assalti della compagine licatese che tenta di ristabilire l’equilibrio del punteggio. Ma nel secondo tempo i padroni di casa sono nell’area avversaria assiduamente con una manovra intensa. La rete di apertura è di Cito al 27’. Pareggia Cannavò che al 54’ con un tiro angolato la deposita alla sinistra di D’Aquino. Si ripete l’attaccante al 60’ mettendola nel sette. La terza segnatura dopo cinque minuti porta la firma di Convitto. Dopo appena un minuto il poker di Adeyemo su assist di Convitto. La quinta rete è di Cannavò che dopo un’astinenza al gol che durava da cinque giornate, si porta con questa tripletta a 13 reti in cima alla classifica marcatori di questo girone I.

Salvatore Cucinotta