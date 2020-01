Da Messina rimbalza una voce che scuote il calcio licatese. L’imprenditore Enrico Massimino – attuale vicepresidente gialloblu – sarebbe interessato al Messina. In poche ore la notizia ha creato non poca preoccupazione nell’ambiente licatese. Notizia che arriva pochi giorni dopo un’uscita dello stesso Massimino che nel post partita proprio con il Messina di domenica scorsa ha parlato di “Serie D come punto di partenza per il gruppo di imprenditori da lui rappresentato”.