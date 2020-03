Coronavirus, il Sindaco e il Presidente del Consiglio: “Attenersi alle linee guida”

Una nota congiunta del sindaco e del presidente del consiglio comunale di Licata, con la quale si raccomanda alla cittadinanza di seguire le indicazioni ministeriali per prevenire il diffondersi del Coronavirus.

Raccomando alla cittadinanza intera di continuare a vivere nelle normalità, senza eccessivi allarmismi. Tenendo però ben presente la necessità di attenersi alle regole dettate dalle Autorità Sanitarie.

Lo dichiara il sindaco di Licata, Pino Galanti, prendendo spunto dall’appello di oggi della dottoressa Maria Grazia Cimino, responsabile del Tribunale per i diritti del malato di Licata, e tenuto conto delle dichiarazioni della dottoressa Rossana Mangione, dirigente medico dell’Ufficio di Igiene Pubblica di Licata.

E’ importante che coloro i quali rientrano a Licata, provenendo da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, devono comunicarlo, chiamando il numero 3395008613, al quale risponde la dottoressa Rossana Mangione.

Ecco, inoltre, alcune indicazioni da seguire:

– le persone anziane e/o affette da patologie croniche, con multimorbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita, limitino le uscite non strettamente necessarie.

– Per tutti gli altri è raccomandato:

– lavaggio frequente delle mani; – igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto della mano con le secrezioni respiratorie); – mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro; – evitare abbracci e strette di mano; – evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive. – sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. – raccomandazione ai comuni, agli enti territoriali, alle associazioni culturali e associazioni sportive di offrire attività ricreative individuali alternative, che promuovano e favoriscano le attività all’aperto (senza assembramenti) o presso il proprio domicilio.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Russotto, dal canto suo rileva che “la politica, in questi momenti difficili, deve confermare la vicinanza alla cittadinanza ed io, come rappresentante del consiglio comunale lo sono, ma anche come operatore sanitario consiglio di attenersi alle linee guida ministeriali”.