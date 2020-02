Col Corigliano è sfida salvezza, il Licata cerca gli ultimi punti per la matematica

Col Corigliano è sfida salvezza, il Licata cerca gli ultimi punti per...

Domani allo stadio Dino Liotta, il Licata riceverà la visita del Corigliano. Il match valevole per la ventitreesima giornata (la sesta del girone di ritorno), inizierà alle ore 15. Stessa modifica dell’orario avverrà per la sfida contro il Palermo. A questo appuntamento, dove ci sono in palio punti salvezza, il Corigliano (senza squalificati) arriva con ventidue punti, piazzato all’ultimo posto della zona playout. Invece nel Licata (settimo a quota 35) figurano tra gli squalificati il tecnico licatese e Dama. Rientra Convitto dopo aver scontato un turno di stop.

Salvatore Cucinotta