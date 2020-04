Da Colonia a Licata, un dono per i più piccoli e non. Un pacco con all’interno prodotti per bambini e igiene intima (pannolini, creme, salviette detergenti, pasta lenitiva, shampoo, dentifricio, lavaggio capi ecc ecc) è stato inviato da Maria Grazia Graci di Licata, ma residente a Colonia, in Germania. La donna non appena appreso della raccolta beni di prima necessità ha subito contattato i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria Licata per organizzare la consegna del pacco. “Stamane – fa sapere la Guardia Costiera Ausiliaria – il pacco è stato consegnato al nostro Presidente presso il centro di Protezione Civile di via Panepinto. Questo è il tempo della gentilezza e non possiamo altro che dire GRAZIE alla Signora Graci Maria per il gesto Umano fatto nei confronti della nostra comunità”.