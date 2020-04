Da una azione condivisa tra il sottoscritto, Consigliere Comunale arch. Angelo Curella, e la Famiglia Rocchetta, proprietaria del Centro Commerciale San Giorgio, sono state donate 450 uova di pasqua alla raccolta solidale organizzata dalla Polizia Municipale da distribuire a tutti quei bambini a cui, per un motivo o per un altro, la propria famiglia non riesce a soddisfare questo piccolo momento di gioia.

Tanta gente, tra i rappresentanti delle istituzioni e comuni cittadini, sta rispondendo attivamente alle varie raccolte solidali con l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e di lunga durata da distribuire alle varie famiglie indigenti e/o con particolari problemi economici dovuti al blocco delle attività imposto per evitare il diffondersi del COVID 19.

In considerazione del fatto che ad oggi, legittimamente, la raccolta solidale ha riguardato prevalentemente il reperimento di generi di prima necessità, il nostro pensiero invece ha voluto abbracciare una platea particolare, ovvero i più piccoli con il solo scopo, attraverso questa donazione, di regalare un sorriso e rivolgere loro un affettuoso ringraziamento premiandoli per tutto quello che stanno facendo in questo particolare periodo della loro vita essendo “costretti” a rimanere a casa.

E come si dice in questo momento……

chi non può “prenda”

chi può “lasci”….

Nel ringraziare tutti… ricordiamoCi che ANDRÀ TUTTO BENE…!!!