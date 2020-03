Rimozione Gruppo Comunale Protezione Civile, interrogazione di Melania D’Orsi

Rimozione Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile di Licata, interrogazione del consigliere 5 Stelle Melania D’Orsi al Sindaco Pino Galanti.

Apprendiamo con rammarico che, con nota 8403 / S07 DPRC Sicilia del 18/02/2020, è stata predisposta la cancellazione dall’elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile, il Gruppo Comunale Volontari di P.C. di Licata.

Considerato l’essenziale ruolo che ha avuto tale gruppo nella Ns. città durante gli eventi calamitosi e durante eventi ordinari e/o straordinari che hanno interessato la nostra collettività, ad oggi non si comprendono le motivazioni che hanno indotto il Dirigente del Servizio S10- Ing. Maurizio Costa- e il Dirigente Generale, nonché Capo Dipartimento Regionale di Protezione Civile- Dott. Calogero Foti- ad emettere tale decreto di cancellazione.

Dal decreto si evince che in data 16/05/2019 con nota 29137 l’Amministrazione veniva sollecitata a trasmettere la documentazione di rito ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento Regionale.

Invece in data 13/06/2019 , con nota 3525, l’Amministrazione veniva diffidata ad inviare tali adempimenti, essendo stati disattesi.

Pertanto, con la presente si interviene ai fini di comprendere quali siano le motivazioni che avrebbero indotto l’Amministrazione a disattendere le richieste pervenute dalla Direzione Regionale di Protezione Civile, pur avendo avuto un sollecito ed una diffida.

Comprendere le Vs motivazioni relative alla rimozione del Gruppo di Protezione Civile è necessario per informare i cittadini su quanto accade nel nostro territorio.

Dovremmo forse pensare che l’amministrazione abbia ritenuto secondario o addirittura superfluo, dunque non più necessario, il ruolo fondamentale che ha avuto in passato e che potrebbe avere ancora in futuro il Gruppo Comunale di P.C. di Licata?

Se così dovesse essere, vorremmo sapere cosa avrebbe determinato questa decisione e chi sostituirà il ruolo di tale Gruppo nei casi di calamità naturale e/o altri eventi.

Inoltre, conseguentemente a tali quesiti, risulta lecito anche chiedere se dovranno essere restituiti tutti i mezzi e le attrezzature che sono stati dati in uso al Gruppo Territoriale di P.C. di Licata per poter svolgere le proprie mansioni nei momenti di necessità.

Qualora, invece, si trattasse di negligenza amministrativa, la presente vuole essere un invito a predisporre gli atti necessari per il mantenimento di tale Gruppo, anche con un eventuale ricorso al TAR, sempre se ricorrono le condizioni ed il tempo per poterlo esperire.

Melania D’Orsi – consigliere comunale Movimento 5 Stelle