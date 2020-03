Evitare il contagio, i medici riceveranno solo per appuntamento

I medici di base riceveranno solo per appuntamenti. E’ quanto scaturito da una doppia riunione tra i professionisti (licatesi e di Palma di Montechiaro) del settore al fine di evitare gli assembramenti in ambulatorio e prevenire il rischio di contagio da Coronavirus. Alle 2 riunioni (una a Licata e una a Palma) hanno partecipato gran parte dei medici dei 2 comuni. Le visite potranno essere richieste tramite chiamata telefonica, whatsapp o mail. Stesso discorso per quanto concerne le ricette.

Gli organizzatori delle riunioni e coloro che fanno da tramite con il Distretto sono Armando Antona, vicesegretario della FIMMG di Agrigento, Giacomo Burgio responsabile AFT e Giuseppe Todaro dell’Ucad per Licata. Per Palma hanno partecipato i dottori Aldo Dicembre e Bullara.

E’ molto probabile che questo esperimento venga replicato anche una volta superata l’attuale emergenza.