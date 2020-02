Pro Loco Licata, Alfredo Amato confermato Presidente

Lo scorso 25 gennaio la Pro Loco Licata ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, a scadenza di mandato, riconfermando nella carica di presidente Alfredo Amato che si era già distinto in

precedenza per l’impegno dimostrato. Inoltre, all’interno del consiglio sono state assegnate le cariche sociali, così definite: vice presidente Valeria Spadaro, segretaria Lavinia Licata, tesoriere Pierangelo Timoneri e consigliere Andrea Cicatello. Il nuovo consiglio lavorerà nel segno della continuità e si attiverà in un’azione sempre più incisiva nel settore turistico: dal rispetto e valorizzazione dei beni culturali, all’accoglienza ed informazione

turistica e alla promozione di eventi. Si renderà disponibile a collaborare con il Comune, il quale riconosce il ruolo della Pro Loco quale ente di promozione turistica, e con le varie associazioni; manterrà i contatti con gli istituti scolastici per i progetti di conoscenza della città ed infine intratterrà rapporti con le varie strutture ricettive per seguire l’andamento di presenze turistiche in città.