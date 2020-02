Allagamenti, erosione e restyling Municipio, Galanti ricevuto da Musumeci

Il Sindaco Giuseppe Galanti, accompagnato dall’ingegnere Vincenzo Ortega, componente del suo staff, e dall’esperto Salvatore Licata, a Palazzo d’Orleans a Palermo, è stato ricevuto dal Presidente della Regione Nello Musumeci.

L’incontro, dopo la disponibilità mostrata dal Governatore della Regione Siciliana in occasione della sua visita fatta a Licata subito dopo gli eventi calamitosi dello scorso mese di novembre, è stato sollecitato dal primo cittadino per fare il punto in merito ai progetti di realizzazione di opere idrauliche per la tutela del territorio, i cui titoli erano stati a suo tempo presentati ma non approntati. Una larga parte di essi sono stati inglobati nella relazione predisposta dal prof. Aronica, ingegnere idraulico a suo tempo incaricato dal Presidente Musumeci, e che adesso dovrà essere tramutata in progetti esecutivi da parte di tecnici appositamente individuati dalla Regione.

La relazione esamina le criticità ed i rischi legati alle precipitazioni piovose che, quando leggermente più intense del normale, procurano ingenti danni all’interno dell’abitato di Licata. Molti dei quartieri cittadini vivono con angoscia e preoccupazione il presentarsi di un evento piovoso e l’Amministrazione comunale, con il sostegno della Regione, sta provvedendo a porre fine a questi rischi mediante la realizzazione di tutte quelle opere ritenute necessarie ai fine di eliminare quanto più possibile i pericoli e i disagi a carico della collettività.

Nel corso dell’incontro, che il Sindaco Galanti ha definito proficuo, si è pure affrontato il problema dell’erosione costiera e si è evidenziata l’opportunità di recuperare anche i vecchi progetti a suo tempo redatti da docenti dell’Università di Catania, per la scelta di quelle soluzioni che saranno ritenute più appropriate affinchè non abbiano più a registrarsi eventi come quello del 19 novembre scorso che ha visto il quartiere Fondachello – Playa, sotto la spinta di forti venti di Scirocco, invaso dalle onde del mare.

Ed ancora, il Sindaco oltre ad impegnarsi a fornire tutta la documentazione occorrente per far si che il Governatore possa dare le più opportune direttive per la redazione dei progetti e, se il caso lo richiede, programmare ulteriori incontri per chiarire ed approfondire i temi in discussione, ha consegnato, brevi manu al Presidente Musumeci il progetto esecutivo per il restauro del Palazzo di Città, per una spesa prevista di circa 600 mila euro, opera che lo stesso Musumeci si era impegnato a finanziare sempre in occasione del suo sopralluogo del novembre scorso fatto a Licata.