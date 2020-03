Coronavirus, saltano Addolorata e Venerdì Santo? E il Giubileo di Sant’Angelo?

Le disposizioni contenute nel decreto del Consiglio dei ministri per ridurre il rischio di contagio del Coronavirus impattano notevolmente anche sullo svolgimento di una serie di eventi sportivi, religiosi e sociali a livello locale. Abbiamo tracciato una sorta di road map per capire cosa salta per effetto del decreto. La prima cancellazione riguarda un evento sportivo. E’ stata infatti revocata la gara podistica StraLicata 2020 in programma domenica. A renderlo noto è stato il Comune che ha specificato come “analoghi provvedimenti di sospensione di competenza dell’Amministrazione comunale, di eventuali altre manifestazioni pubbliche in programma, sempre in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio dei Ministri, saranno adottati a seguire”. Salta anche la partita di calcio Licata-Giugliano di domenica. La Lega D ha infatti deciso di rinviare tutte le partite dei nove gironi. Niente da fare anche per la prima tappa del Giro di Sicilia in programma il 1° Aprile. Condizionamenti notevoli anche per quanto concerne eventi e processioni religiose. La ricorrenza di Maria Addolorata – tra le manifestazioni religiose più sentite dalla comunità licatese – è in programma per il 3 Aprile, ultimo giorno (ad oggi) di efficacia del decreto. Quindi la processione allo stato attuale è tecnicamente annullata. Bisognerà capire se si opterà per un rinvio (e a quando vista l’incertezza attuale) o per la completa soppressione. La posizione della Cei è parecchio stringente e le linee guida del decreto vengono applicate in maniera ferrea in ambito ecclesiastico. Vista la vicinanza temporale, a questo punto a serio rischio c’è anche lo svolgimento del Venerdì Santo. Le processioni della Passione di Cristo sono previste infatti per venerdì 10 Aprile, una settimana dopo la conclusione dell’attuale efficacia del decreto. In bilico anche Cristo Risorto del lunedì di Pasquetta. Inevitabile spostare il focus anche sul Giubileo di Sant’Angelo il cui inizio è fissato per il 5 Maggio. “Alla luce del decreto firmato da tutti i ministri che prevede le “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, e che illustra tutte le misure necessarie a combattere il virus, cosa accadrà? – si chiede Angelo Vincenti – Credo proprio che una bella raccomandazione per intercessione del nostro Santo protettore Sant’Angelo ci sarebbe servita”. Ieri si è svolto invece regolarmente il mercato rionale del giovedì ma è verosimile che dal prossimo questa istallazione venga sospesa.