Strisce blu, si chiude il contenzioso tra Comune ed Eco Tourist

Strisce blu, si chiude il contenzioso tra il Comune e la società Eco Tourist di Catania che per anni ha gestito il servizio di sosta a pagamento in città. E’ stata infatti approvata una proposta di accordo transattivo tra le parti per mezzo della quale la società pagherà un totale di 80mila euro al Comune. Il debito complessivo – quello sancito da sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento – era di 126.753,69 euro. All’accordo tra le parti si è arrivati grazie al lavoro dei due rappresentanti legali: l’avvocato Valeriano Truisi per conto del Comune e l’avvocato Valentina Aldisio per la Eco Tourist. La società etnea pagherà pertanto al Comune (a titolo transattivo) la somma di 80mila euro. 15mila euro di acconto verrà versati entro la giornata odierna, la rimanente parte di 65mila euro verrà invece corrisposta in ventiquattro rate mensili di 2.708 euro ciascuna la prima con scadenza 5 aprile 2020.