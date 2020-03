Revocata la manifestazione “StraLicata 2020”

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, con il quale, nell’ambito delle misure adottate dal Governo Nazionale, tra l’altra è stata disposta la sospensione delle “manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, nonché delle “competizioni sportive di ogni ordine e disciplina”, il Sindaco con propria determina adottata oggi, ha revocato la manifestazione sportiva “StraLicata 2020” in programma domenica 8 Marzo 2020, lungo le vie cittadine.

Analoghi provvedimenti di sospensione di competenza dell’Amministrazione comunale, di eventuali altre manifestazioni pubbliche in programma, sempre in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio dei Ministri, saranno adottati a seguire.