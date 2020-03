Il Tribunale per i Diritti del Malato chiude fino al 15 Marzo

Si comunica che il punto di ascolto del TDM situato all’interno del presidio ospedaliero San Giacomo D’Altopasso, resterà chiuso fino al 15 marzo per tutelare la salute dei volontari ivi operanti ed in conformità a quanto disposto nel DPCM del 4 marzo in merito alle misure di contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene inoltre sospesa ogni altra attività svolta dai volontari del TDM all’interno del Presidio stesso. Per segnalazioni e/o richieste di informazioni rivolgersi al numero 3683144737 o all’indirizzo mail. cittadinanzattivalicata@gmail.com