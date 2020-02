Barriere architettoniche, Pira: “Era stata trovata una soluzione”

Barriere architettoniche in uffici pubblici, presa di posizione anche dell’ex assessore Antonio Pira.

In riferimento all’interrogazione della consigliera D’Orsi, voglio aggiungere che non solo questa nuova amministrazione non ha fatto nulla per abbattere le barriere architettoniche ma ha annullato le poche soluzioni che si erano trovate. L’ufficio tributi, come evidenzia il consigliere D’Orsi, oltre a non avere abbattuto le barriere architettoniche per i nostri concittadini con scarsa capacità motoria, è pure privo di agibilità. Pertanto, su esplicita richiesta del personale, e con la collaborazione dell’allora esperto del sindaco Dott.ssa Avvocato Daniela Turco, si erano individuati gli uffici della piazza Elena che si trovavano a piano terra. Proprio su mia disposizione, si erano ripristinati quei locali con il poco personale interno. Si erano create 6 postazioni. Il secondo step era spostare anche l’ufficio generale. L’idea era quella di spostare gli uffici tecnici e protezione civile in alcuni magazzini in via Palma e l’ufficio tributi e ufficio finanze negli edifici di via Giarretta, dove oggi operano Ll..pp. e territorio e ambiente.

Oggi, inspiegabilmente, gli uffici della piazza Elena risultano chiusi e tutto ciò che era in itinere è inesorabilmente sprofondato nel nulla amministrativo.

Antonio Pira – ex assessore Lavori Pubblici