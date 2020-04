I Riti della Settimana Santa da domani si terranno a porte chiuse e senza la partecipazione del popolo.

Sarà però possibile seguire gli appuntamenti in diretta sulla pagina Facebook: Santuario Sant’Angelo Licata ed in registrazione sul canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCn5Isz8d66W5-6wsIa2h30w

“Per via delle restrizioni previste dal COVID-19 su youtube e per assicurare un servizio ai fedeli – fanno sapere dal Santuario Diocesano – procederemo regolarmente con la diretta su questa pagina. Sarà comunque possibile seguire live per i non iscritti a Facebook”. Si parte domani 5 Aprile con la Santa Messa della Domenica delle Palme a partire dalle 11.