C’è il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contenimento del propagarsi del Coronavirus. Tra le numerose misure adottate c’è – fino al 15 marzo – c’è la sospensione delle lezioni scolastiche sia per i servizi educativi dell’infanzia che per elementari, medie e superiori. Sospese anche le lezioni universitarie. Il provvedimento è esteso a tutto il suolo italiano.

Sospesi anche tutte le iniziative in cui è contemplata la presenza di pubblico.