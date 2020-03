Bilancio e scempio del territorio, D’Orsi (M5S) interroga il Sindaco

Bilancio non ancora approvato e discariche a cielo aperto, Melania D’Orsi del Movimento 5 Stelle interroga Sindaco e Presidente del Consiglio.

La prima domenica di marzo ha palesato ai cittadini licatesi un territorio semi abbandonato.

La nostra città gode di bellezze naturalistiche e di panorami mozzafiato lungo la costa, in considerazione a ciò è doveroso evidenziare il degrado delle discariche a cielo aperto presenti nelle zone periferiche e nelle zone balneari; non irrilevante, inoltre, è un numero considerevole di ingombranti abbandonati a ridosso delle batterie di cassonetti in città.

È assurdo che un servizio a carico dei cittadini di Licata il cui costo è più di 8 milioni di euro, servizio che in due anni è stato incrementato di oltre 2 milioni di euro, consegni ai cittadini una città così sporca.

Siamo sempre più convinti che questa amministrazione non abbia una visione, un’idea di città.

S’interroga, altresì, per conoscere i motivi per cui in data odierna, 3 marzo 2020, non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione 2019.

Melania D’Orsi – consigliere Movimento 5 Stelle