Licata, Campanella non ci sta: “Prenderemo provvedimenti”

Mister Giovanni Campanella è tornato molto contrariato dalla trasferta di Nola e le sue dichiarazioni post partita lasciano pochi spazi alle interpretazioni. “C’è qualcuno che parla troppo e qualcuno che non fa il suo dovere. Martedì (oggi alla ripresa degli allenamenti) ne parliamo e se c’è da prendere provvedimenti li prendiamo. Parlerò col presidente e vediamo, non si può andare avanti così. C’è gente spenta, che non ha voglia di giocare o di combattere. E io queste cose non le accetto. Non mi aspettavo una prestazione del genere”.