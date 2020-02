Barriere architettoniche, D’Orsi: “Che fine ha fatto il progetto per ascensore in Municipio?”

Barriere architettoniche e ascensore a Palazzo di Città, nuova interrogazione di Melania D’Orsi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

Le barriere architettoniche costituiscono una grave difficoltà che limita gli spostamenti o la fruizione di servizi a persone con disabilità.

Ecco perché oggi è fondamentale abbatterle, attuando un’azione che garantisca accessibilità, visitabilità e adattabilità, semplicemente una vera inclusione per tutti. Come già più volte espresso dalla sottoscritta, l’abbattimento delle barriere architettoniche nel nostro Comune rappresenta una battaglia di civiltà.

Ci si imbatte troppo spesso in marciapiedi occupati abusivamente e in sedi di pubblici uffici che, anziché includere, escludono.

In merito alle barriere architettoniche, in data 31 luglio 2018, con interrogazione avente come oggetto “Abbattimento barriere architettoniche del Palazzo di Città”, si suggerì a codesta amministrazione l’esistenza di un progetto finalizzato alla realizzazione di un ascensore al palazzo di città, la cui esecuzione avrebbe consentito a tutti i cittadini non solo di accedere e fruire degli uffici siti ai piani superiori, ma anche di poter assistere ai consigli comunali.

Il progetto suggerito era stato finanziato dalla Presidenza della Regione, conseguentemente a tutti i pareri tecnici, ivi compreso quello della Soprintendenza ai BB.CC di Agrigento.

Il riscontro all’interrogazione da parte dell’amministrazione fu quello di annunciare la propria sensibilità verso tale tematica ma, ad oggi, non risulta assolutamente vigere quanto professato.

Recentemente un nostro concittadino con disabilità motoria ha avuto serie difficoltà per accedere all’Ufficio Tributi, un accaduto che risulta essere riprovevole e dovrebbe solo indurci ad eseguire azioni concrete nel più breve lasso di tempo.

La presente per chiedere se si è riusciti a trovare il progetto succitato e quali sono le intenzioni dell’amministrazione, comunicate tempo fa, relativamente alla riattivazione dell’ascensore presso il complesso monumentale del Carmine e all’abbattimento delle barriere architettoniche presso gli altri uffici pubblici.

Abbattere le barriere architettoniche non è un capriccio, ma un diritto che si può e si deve legittimamente esigere.

Melania D’Orsi – consigliere comunale Movimento 5 Stelle