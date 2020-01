Si disputerà domani alle 14:30 il match d’alta classifica, valevole per la diciottesima giornata (la prima del girone di ritorno). Infatti i licatesi terzi, riceveranno al Liotta la visita della FC Messina posizionata al quarto posto. I messinesi conoscono la forza del Licata che sta ben figurando in questo girone I, andando oltre l’ambizione iniziale di una tranquilla salvezza che oramai dista pochi punti. Non figurano indisponibili.

Salvatore Cucinotta