“5900 hanno omesso pagamento Tari 2014”, il Comune evita la prescrizione e invia notifiche

Tari 2014, il Comune ha evitato sul filo del rasoio la prescrizione per il tributo relativo alla tassa per il servizio rifiuti per quell’anno di imposta. Entro l’ultima data utile dell’anno passato, l’Ente ha infatti provveduto a notificare gli avvisi di pagamento agli utenti morosi evitando pertanto un mancato introito di diversi milioni di euro. Nella determina del settore Tributi e tasse vengono anche forniti i numeri degli utenti-contribuenti che non hanno saldato il proprio conto con l’erario comunale. E le voci non si riferiscono solo alla Tari. “Da una verifica effettuata – si legge nel provvedimento del Comune – risultano circa 1.500 contribuenti destinatari di avvisi locali, che hanno omesso il pagamento di Ici e Tarsu, e circa 5.900 contribuenti che hanno omesso il pagamento della Tari 2014 malgrado il sollecito notificato”. Una percentuale altissima di contribuenti che adesso dovrà ovviamente fare i conti anche con gli interessi di mora e con le spese di notifica. Flussi finanziari che – come detto in apertura di servizio – il Comune è riuscito a non perdere in extremis affidando il servizio di notifica. Affidamento avvenuto nei confronti di una vecchia conoscenza dell’Ente. L’appalto (per un importo di trentatremila euro) è stato affidato infatti alla Municipia Spa, la stessa azienda che per anni ha gestito il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali per conto di Palazzo di Città.