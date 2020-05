L’europarlamentare Annalisa Tardino sarò presente alle celebrazioni patronali di martedì 5 Maggio.

“Sarò felice di essere presente il 5 maggio alla funzione religiosa in onore del nostro patrono Sant’Angelo, al di là dell’invito formale da parte dell’amministrazione, atto dovuto per le massime autorità civili in città.

Ho già avuto modo di confermarlo al sindaco Pino Galanti, nel corso di una cortese conversazione telefonica, una delle tante.

Lo comunico alla cittadinanza, visto l’invito sulla stampa, con la dovuta precisazione che tra il sindaco e la sottoscritta il buon senso non è mai venuto meno e le querelle, dalle quali mi sono sempre tenuta fuori, riguardano gli altri. Con l’auspicio, quindi, che il nostro martire possa illuminare tutta la politica locale e faccia rivivere in ognuno l’essenza stessa di ogni mandato politico conferito dal popolo”.