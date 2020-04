Coronavirus e rifiuti, l’Iseda eseguirà il porta a porta per chi è in isolamento

C’è un regime speciale per la raccolta dei rifiuti di coloro i quali sono sottoposti ad isolamento obbligatorio perché rientrati a Licata dalle Regioni del Nord Italia e per chi ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Coronavirus.

Il vice sindaco Antonio Montana ha annunciato che l’Iseda eseguirà la raccolta porta a porta per i soggetti in questione. Solo per questa settimana il servizio verrà effettuato nel pomeriggio di sabato, dalla prossima settimana e fino alla fine dell’isolamento, il giovedì pomeriggio.

Ecco come vanno trattati i rifiuti da parte di chi è in isolamento:

– La spazzatura va richiusa con almeno due sacchetti, uno dentro l’altro, e riposti all’interno, con un contenitore a pedale.

– I sacchi devono essere richiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, e devono restare integri, quindi non vanno schiacciati o compressi.

– Bisogna evitare l’accesso di animali da compagnia nei locali in cui sono depositati i rifiuti

Ecco come funzionerà il ritiro:

– L’operatore raggiungerà l’utenza da servire, suonerà il campanello e si allontanerà prima dell’apertura della porta;

– L’utente esporrà il proprio contenitore in luogo di facile accesso;

– L’operatore effettuerà lo svuotamento del contenitore e la relativa sanificazione, consegnando inoltre 2 sacchi per il successivo conferimento.