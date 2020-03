Il Fermi di Licata selezionato per il progetto “Ambassador School”

Si chiama “Ambassador School” il progetto del Parlamento Europeo in Italia per cui è stato selezionato l’IIS Fermi di Licata. Venti Ambassador Junior, scelti tra gli alunni che hanno risposto alla “call” tra quelli con le medie più alti, porteranno avanti per il corrente anno scolastico delle attività di divulgazione dei valori dell’Europa Unita. Gli studenti e le studentesse, facenti parte del team, stanno affrontando con entusiasmo e impegno il loro compito. Hanno allestito all’ingresso della sede di via Re Grillo un angolo adibito ad Infopoint in cui, in occasioni particolari di apertura della scuola, danno informazioni sia agli ospiti che alle persone interne all’istituzione scolastica attraverso brochures direttamente fornite dal Parlamento Europeo in Italia, che si sta occupando del progetto. Inoltre, i giovani Ambasciatori stessi hanno ricavato informazioni e le hanno rielaborate in un opuscolo redatto, impaginato e stampato autonomamente. Si sono occupati anche della creazione di segnalibri con frasi relative alla promozione dell’Europa.

L’Infopoint è stato inaugurato il 25 Gennaio in presenza del Sindaco di Licata Dott. Giuseppe Galanti e dell’Assessora alla Cultura Dott.ssa Violetta Callea.

Una prima iniziativa portata avanti già dal gruppo di Ambasciatori è la divulgazione delle loro conoscenze sull’Europa. Gli alunni a coppia e di concerto con gli insegnanti di diritto o di storia dell’Istituto hanno messo in pratica le strategie di “Peer Tutoring”, diffondendo ai compagni le loro conoscenze.

Nell’Ambito del Progetto definito EPAS a cui stanno prendendo parte anche altre scuole europee, gli alunni hanno prodotto un video-spot che invita alla Tulela dell’Ambiente, dal momento che quest’anno il tema è appunto l’ambiente.

Lo scorso mercoledi 26 e giovedì 27 febbraio altre due attività inerenti al progetto sono state realizzate. La prima è avvenuta nell’aula Consiliare del Palazzo di Città, in presenza del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto e il secondo presso l’Aula Magna dell’ITT. Ines Giganti Curella con le quinte classi. Ha relazionato il dott. Mariano Avagliano, esperto di Politiche Europee.

Gli Ambasciatori e le Ambasciatrici Junior sono Ballacchino Antonino, Balsamo Vincenzo, Burgio Lorenzo, Cammilleri Vincenzo, Chianta Vincenzo, Cuttitta Giada, El Fouiri Abderrazzak, Fraccica Eliana, Grillo Francesco, Ingiaimo Vincenzo, La Cognata Fabio Maria, Lus Chiara, Marino Calogero, Mulè Chiara, Oliveri Chiara, Russotto Giovanbattista Pio, Santamaria Filippo, Trapani Cristina, Vecchio Alessandro, Vella Valeria.

Mentre Ambasciatrici Senior sono la Dirigente Scolastica Amelia Porrello e la Professoressa Cettina Callea.