Aido, Lavina Filì eletta Presidente

Sabato 29 febbraio, nel corso dell’ Assemblea Ordinaria Elettiva, è stato eletto il nuovo Presidente Maria Lavinia Filì. Subentra a Vera Cantavenera che ha presieduto per ben due mandati.

Presenti alla riunione, il Presidente provinciale Antonio Lauricella e due componenti del gruppo di Favara, Salvatore Urso e Giuseppe Vitello.

Onorata e felice di ricoprire questo ruolo di Presidente del gruppo Aido. Sono entrata a far parte di questa “grande famiglia” un anno fa prendendo parte alle attività proposte ed organizzate dai volontari, in perfetta armonia e sinergia, al fine di diffondere il messaggio di solidarietà della donazione, del trapianto di organi e di un corretto stile di vita.

Grande l’impegno e numerose le responsabilità, ma certa che insieme continueremo a lavorare ai nostri “progetti di vita” e certa che quanto di buono, costruttivo e positivo è stato compiuto dalla nostra associazione e dal nostro Presidente uscente, verrà da me portato avanti con ulteriore determinazione e dedizione affinché la “cultura del dono” diventi un elemento importante ed imprescindibile nella nostra realtà.

Ringrazio tutto il direttivo per la fiducia riposta in me nel rappresentare l ‘Aido della nostra comunità.

Un ringraziamento speciale a Vera Cantavenera, figura importante e determinante all’ interno del gruppo, che ha magistralmente portato avanti numerose e significative attività durante i suoi due mandami mostrando notevoli capacità organizzative.

Ringrazio anche Paola Pisciotta, sapiente ed instancabile guida per tutti noi che ha brillantemente saputo mantenere, nel tempo, un gruppo meraviglioso che opera con costanza e pazienza per diffondere il nostro messaggio con grande amore, l’ amore per la Vita. Il Direttivo è così composto : Maria Lavinia Filì – Presidente

Vera Cantavenera – Vice Presidente vicario

Angela Russotto- Vice Presidente

Amministratore – Filippo Arcieri

Segretario-Valentina Cammalleri

Consiglieri : Paola Pisciotta, Francesca Russotto, Giuseppe Bonfissuto, Vincenza Adonnino, Fabiana Incorvaia, Mary Cannizzaro, Gaia Pisano.

Domenica 8 marzo, il nuovo direttivo sarà presente alla manifestazione “Stralicata 2020”, organizzata dall’ Asd Atletica Licata.

Il presidente e i volontari invitano tutti a visitare il nostro Info Point in Piazza Progresso, per avere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione all’ Aido ed informazioni sull’ importanza del volontariato come forza irrinunciabile per la nostra società.