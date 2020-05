Invito-appello del Sindaco Pino Galanti agli onorevoli Pullara e Tardino in vista della mesa di Sant’Angelo.

Per la messa di Sant’Angelo, nel pieno rispetto delle norme anti Covid e in raccordo con i frati Carmelitani, nonostante il protocollo non lo preveda ho deciso di estendere l’invito anche alle due autorità civili, On. Tardino e Pullara.

Il momento che stiamo vivendo ci impone moderazione e concordia oltre ogni convinzione personale o posizione politica.

Nella vita ho sempre cercato essere elemento capace di unire, non smetterò oggi che sono al servizio della Città! Spero che questo piccolo gesto possa essere un segnale positivo per tutte le forze politiche e soprattutto per i miei concittadini.