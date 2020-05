Partono, ovviamente in tono minore, le celebrazioni in onore di San’Angelo martire carmelitano nell’anno Giubilare.

Avremmo voluto tutti celebrare questi giorni di festa con gioiosa solennità. Eppure, anche in questa situazione, il Giubileo comincia. Ed allora queste tre giornate di celebrazioni giubilari ci invitano a vivere il tempo di grazia della precisa ricorrenza degli ottocento anni dal martirio unendoci spiritualmente alle celebrazioni nel Santuario di Sant’Angelo a Licata e nei molti luoghi sparsi nel mondo dove è diffusa la devozione per il giovane frate carmelitano, itinerante predicatore della Parola di Dio e fedele al Signore Gesù fino al dono della vita. La nostra “presenza” sarà attraverso la preghiera. Ma il nostro santo fratello Angelo non mancherà, come sempre, di offrirci il suo umile esempio e la sua amorevole intercessione affinché camminiamo testimoniando il Cristo risorto.

PROGRAMMA

LUNEDÌ 4 MAGGIO GIORNATA VIGILIARE

alle ore 18:30 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (Italia)

Santa Messa vigiliare e Primi Vespri del Santo in lingua italiana presieduti da P. Antonino Mascali O.Carm. – Rettore del Santuario e Priore della Comunità Carmelitana

alle ore 21:30 dalla Basilica del Carmine di Recife (Brasile)

Santa Messa in lingua portoghese presieduta dal M.R.P. Sormani José Barbosa Lima O.Carm. – Priore Provinciale della Prov. Pernambucana dei Carmelitani

alle ore 23:00 dalla Cappella della Casa San Elias di Miraflores (Perù) Santa Messa in lingua spagnola presieduta da P. Raùl Maravì O.Carm. – già Consigliere Generale per le Americhe dell’Ordine dei Carmelitani

MARTEDÌ 5 MAGGIO SOLENNITÀ DI SANT’ANGELO 800° DEL GLORIOSO MARTIRIO

alle ore 06:30 dalla Chiesa dell’Annunciazione di Mdina (Malta)

Santa Messa dell’aurora in lingua latina presieduta da P. Charlò Camilleri O.Carm. – Priore della Comunità Carmelitana

alle ore 08:00 dalla Parrocchia Santísimo Cristo de la Esperanza di Madrid (Spagna)

Santa Messa in lingua spagnola presieduta dal Rev.mo P. Fernando Millán Romeral O.Carm. – già Priore Generale dell’Ordine dei Carmelitani

alle ore 10:00 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (Italia)

Solenne Pontificale in onore del Santo in lingua italiana alla presenza delle autorità civili e militari cittadine presieduto da

S. Em. Sig. Card. Francesco Montenegro – Arcivescovo Metropolita di Agrigento

alle ore 12:00 dalla Cappella della Curia Generalizia dei Carmelitani di Roma (Italia)

Santa Messa in lingua italiana concelebrata dai Consiglieri Generali e presieduta dal Rev.mo P. Micéal O’Neill O.Carm. – Priore Generale dell’Ordine dei Carmelitani

alle ore 16:00 dal Santuario della Madonna del Carmine di Valletta (Malta)

Santa Messa in lingua maltese presieduta dal M.R.P. Joseph Saliba O.Carm. – Priore Provinciale della Provincia Maltese dei Carmelitani

alle ore 17:30 dalla Parrocchia di Sant’Angelo di Osidda (Italia)

Santa Messa in lingua italiana alla presenza delle autorità civili e militari locali presieduta da S. E. Mons. Corrado Melis – Vescovo di Ozieri

alle ore 19:00 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (Italia)

Santa Messa in lingua italiana ed Atto di affidamento della Città presieduti dal M.R.P. Roberto Toni O.Carm. – Priore Provinciale della Provincia Italiana dei Carmelitani

alle ore 21:00 dalla Parrocchia di Sant’Angelo di Sant’Angelo Muxaro (Italia)

Santa Messa in lingua italiana alla presenza delle autorità civili e militari locali presieduta da S. E. Mons. Ignazio Zambito – Vescovo emerito di Patti

alle ore 22:30 dal Santuario Nazionale di Santa Teresa di Lisieux di Darien (U.S.A.)

Santa Messa in lingua inglese presieduta dal

M.R.P. William J. Harry O.Carm. – Priore Provinciale della Provincia Americana PCM dei Carmelitani

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

alle ore 08:30 dalla Cappella della Comunità di Middle Park di Melbourne (Australia)

Santa Messa in lingua inglese presieduta da P. Davide Hofman O.Carm. – Priore della Comunità Carmelitana

alle ore 10:00 dalla Chiesa dell’Annunziata di Airola (Italia)

Santa Messa in lingua italiana presieduta da Don Liberato Maglione – Parroco della Comunità

alle ore 11:30 dal Santuario di Maria SS. del Carmelo di Palmi (Italia)

Santa Messa in lingua italiana presieduta da P. Francesco Ciaccia O.Carm. – Priore della Comunità Carmelitana

alle ore 17:00 dalla Basilica della Visitazione della B. V. Maria di Cracovia (Polonia)

Santa Messa in lingua polacca presieduta dal M.R.P. Bogdan Meger O.Carm. – Priore Provinciale della Provincia Polacca dei Carmelitani

alle ore 18:30 dalla Basilica Santuario del Carmine Maggiore di Napoli (Italia)

Santa Messa in lingua italiana presieduta dal M.R.P. Luciano Di Cerbo O.Carm. – Commissario Generale del Com. Gen. “La Bruna” dei Carmelitani

alle ore 20:00 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (Italia)

Santa Messa e Te Deum di ringraziamento in lingua italiana presieduti da P. Antonino Mascali O.Carm. – Rettore del Santuario e Priore della Comunità Carmelitana

Le celebrazioni saranno a porte chiuse ed in diretta streaming dalle pagine facebook: “Ottavo Centenario Sant’Angelo”, “Santuario Sant’Angelo Licata” sarà possibile rivederle in differita sul canale youtube: “Santuario Sant’Angelo”