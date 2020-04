Panificio Noemi: “Grazie alla Municipale, alle Forze dell’ordine e ai sanitari. Unione arma migliore”

Con questo post volevamo ringraziare tutti coloro i quali ci hanno apprezzato tramite messaggio e /o voce per l’articolo uscito su LicataNet.

Il nostro ringraziamento principale, queste le parole del titolare Francesco Cannizzaro, va al Corpo di Polizia Municipale, nella persona del Comandante Giovanna Incorvaia, per le sue parole di gratitudine.

Il nostro gesto, come in tempi non sospetti, è solo un atto di carità per chi, non potendo o non avendo la possibilità di lavorare, si trova in difficoltà.

Siamo fermamente convinti che l’unione tra le persone sia l’arma migliore per vincere qualsiasi battaglia.

Vogliamo precisare, che siamo noi a dire grazie al Comandante Giovanna Incorvaia per l’ottimo lavoro che sta svolgendo nel dirigere i propri Operatori in questo periodo difficile.

Allo stesso modo ringraziamo tutte le Forze dell’Ordine, gli Operatori Sanitari e le Associazione presenti sul territorio, che in prima linea, ogni giorno, danno il meglio di loro per combattere questo nemico invisibile e donano un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Siamo onorati di averli come Angeli in Strada e siamo onorati di far parte di questo magnifico paese.

Grazie dalla Pan Dolce srl Noemi