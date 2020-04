Galanti: “Condoglianze alla famiglia del defunto, bisogna restare a casa”

Nel pomeriggio è deceduto uno dei licatesi contagiati dal Coronavirus. Il sindaco Pino Galanti si stringe attorno alla famiglia dell’uomo e lancia un monito ai suoi concittadini: “Basta con le passeggiate inutili e le boccate d’aria, restate a casa!”.

Nel pomeriggio di oggi, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era ricoverato, è deceduto il licatese di 52 anni contagiato dal Coronavirus. Le sue condizioni si sono aggravate e non ce l’ha fatta.

Alla famiglia giungano i sentimenti di cordoglio da parte mia, della giunta, e dell’intera collettività licatese. Siamo vicini ai familiari del nostro concittadino e pronti a venire incontro alle loro, eventuali, necessità.

Oggi più che mai diciamo a tutti, e lo facciamo alzando la voce, perché il monito arrivi meglio: DOVETE RESTARE A CASA!

Non dovete uscire per le inutili passeggiate o per prendere una boccata d’aria. Il virus non perdona, e quanto accaduto oggi purtroppo lo dimostra. Dovete rispettare, senza se e senza ma, i decreti e le ordinanze. Non abbiamo altre armi contro il Coronavirus. Noi continueremo a lavorare h24 per garantirvi il massimo della protezione dall’infezione, ma se infrangete le regole sarà tutto inutile.