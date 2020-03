Morello, Posata e Di Franco aderiscono all’UDC

Politica, 3 consiglieri comunali di maggioranza passano all’UDC.

L’adesione del nostro gruppo “NOI PER LICATA” (GIANNI MORELLO Capogruppo-SALVATORE POSATA -GABRIELLA DI FRANCO) al partito politico l’UDC (UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO), partito di centrodestra nella quale noi ci identifichiamo, scaturisce dall’esigenza di avere una valenza politica per la nostra Licata a livello Regionale-Nazionale-Europeo. Infatti, a seguito di un’attenta e necessaria riflessione abbiamo maturato la consapevolezza di volere intraprendere questo percorso politico, che pone al centro l’attenzione al territorio e alla comunità licatese. Riteniamo necessario per il bene della nostra città ridare una prospettiva e una casa politica al nostro gruppo consiliare – aderendo nel modo più inclusivo possibile ad una famiglia politica che in Italia sta da sempre nel centrodestra. Dunque, il nostro auspicio e il nostro impegno politico d’ora in avanti sarà quello di favorire un dialogo e un’ intesa fra coloro che si riconoscono in questo partito. Pertanto, con questo comunicato confermiamo la nostra adesione al Partito dell’UDC (UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO). Con questa nostra adesione pensiamo di portare avanti idee e progetti per il bene della nostra collettività; sappiamo che non sarà cosa facile ma insieme condividendo gli obiettivi comuni saremo capaci di superare i numerosi ostacoli. Il nostro gruppo proseguirà con tenacia e determinazione ad ascoltare i fabbisogni dei nostri concittadini e di essere al loro fianco. Pertanto uniti porteremo avanti il mandato amministrativo che ci è stato conferito dagli elettori, verso i quali abbiamo l’obbligo e il dovere morale di perseguire il bene della nostra Licata.

GIANNI MORELLO

SALVATORE POSATA

GABRIELLA DI FRANCO