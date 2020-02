Il Licata non guarisce dal mal di trasferta, anche Nola è amara

Un’altra sconfitta, la terza consecutiva in trasferta per il Licata che non riesce a sfruttare al meglio, soprattutto nella ripresa la superiorità numerica e permette al Nola di fare l’impresa. Il match in terra campana termina con il risultato 2-0. La rete che sblocca la partita porta la firma del capitano dei bianconeri Guarro che al 16’ su punizione la deposita all’incrocio dei pali. Poi cerca di reagire il Licata che costringe il Nola ad agire in contropiede, partendo alle volte dall’estremo difensore di casa Capasso che innesca le punte. Dopo un punizione di Civilleri, i gialloblu recriminano alla mezz’ora, un fallo di mano in area. Dalle proteste vengono espulsi il dirigente dei padroni di casa e mister Campanella. Senza le indicazioni dalla panchina, i licatesi provano a pervenire al pareggio. Prima del rientro negli spogliatoi, esattamente al 41’, viene espulso Serrano per un fallo a gioco fermo, su Porcaro. L’inerzia così passa a favore del Licata. Nella ripresa, per dare maggiore spinta in avanti, il Licata effettua un cambio, passando dal 3-5-2 iniziale al 4-3-3 con l’ingresso di Adeyemo per Cassaro. Nei primi minuti viene anche espulso per una lamentela, l’allenatore del Nola Esposito. Al 12’ del secondo tempo Manfrè su cross di Cannavò, trova l’opposizione con i piedi di Capasso che respinge. Dialogo tra Cannavò e Manfrè, la palla arriva a Daniello che con poca freddezza, spreca a porta sguarnita. Vicino alla rete del raddoppio per ben due volte, il Nola. Si proietta in avanti con un modulo offensivo il Licata che con Adeyemo a tu per tu con il portiere di casa, non riesce a pareggiare i conti. Al 90’ arriva la rete dei padroni di casa. Assist dalla sua area del portiere Capasso a Fallea che chiude definitamente la sfida.

Salvatore Cucinotta