Coronavirus, la psicosi e le fake news impazzano anche a Licata

Psicosi coronavirus a Licata. Suggestioni fantasiose che nelle ultime ore hanno creato non poco allarme per una situazione che è invece completamente sotto controllo. Nel pomeriggio di venerdì e’ iniziato a circolare un audio che, da telefono a telefono, ha diffuso la voce infondata relativa ad uno dei più frequentati store cinesi presenti in città. L’audio raccontava di un recente rientro dei proprietari del negozio dalla Cina. Notizia che non ha trovato alcun riscontro nella realtà tanto da costringere i commercianti cinesi a smentire la notizia con un post su un social network. Da fonti ospedaliere – le più autorevoli sicuramente – abbiamo appreso che la situazione è assolutamente sotto controllo e non c’è alcun segnale che lasci presagire qualche scenario diverso. Lo ripetiamo, le notizie circolate nelle ultime ore non hanno alcuna aderenza con la realtà.