Uffici demografici aperti, ma solo per i servizi urgenti

Sono regolarmente aperti gli Uffici Demografici del Comune di Licata, ma possono accedere solo gli utenti che necessitano di servizi urgenti o con termini di legge non differibili.

Lo stabiliscono i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Per tutta la fase dell’emergenza è necessario inviare un’email, specificando il carattere d’urgenza, all’indirizzo anagrafe@comune.licata.ag.it ed attendere conferma dell’appuntamento.

Chi non dispone di un indirizzo email può chiamare i numeri 0922868452 (prioritariamente), oppure i numeri 0922868408/868477/868491, dalle 9.30 alle 12, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Le dichiarazioni di nascita e di morte vengono gestite mediante prenotazione telefonica immediata ai numeri 0922/869439 – 440 – 441, o tramite email all’indirizzo statocivile@comune.licata.ag.it L’accesso sarà garantito ad una persona per volta, garantendo la distanza minima di 1 metro.

I documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o con scadenza successiva all’entrata in vigore del Decreto Conte, saranno validi fino al 31 agosto 2020.

Le istanze di residenza e i cambi di abitazione possono essere scaricate accedendo al portale del Comune, nella sezione News, e trasmesse tramite Pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.licata.ag.it, o in alternativa all’indirizzo anagrafe@comune.licata.ag.it

La certificazione di stato civile verrà rilasciate tramite email, con richieste inoltrate all’indirizzo statocivile@comune.licata.ag.it