Il PD reitera la richiesta: “Stop ai tributi comunali”

Dal 17 marzo, data di pubblicazione della nostra prima richiesta di sospensione dei tributi locali, nulla è cambiato. Ci chiediamo, nuovamente, cosa stia facendo e cosa aspetti il Sindaco e la sua giunta ad emanare lo stop ai tributi locali per emergenza Coronavirus. Oggi più di ieri, l’economia della nostra città necessita di urgenti provvedimenti che in linea con le disposizioni del Governo nazionale sospendano il pagamento di tasse e tributi e prevedano eventuali agevolazioni a sostegno delle attività commerciali. Da sindaci, dei paesi limitrofi, arrivano notizie di delibere di sospensione, ci aspetteremmo lo stesso dal nostro; parliamo di Comuni che così come Licata, affrontano difficoltà di bilancio, eppure loro hanno sospeso i pagamenti. Perché noi non possiamo? Basta guardare, per capire la sofferenza di molti esercenti, di attività commerciali, di piccole imprese locali, delle molte attività legate al settore balneare e turistico, nessuno sa quando e con quale forza potranno riaprire i battenti e affrontare un’altrettanta dura ripresa. Gente che sta vedendo bruciare sotto i propri occhi, anni di lavoro e sacrificio. Ora più che mai la sospensione è un atto dovuto alla città.

Presidente del Consiglio, consiglieri comunali, fatevi portavoce della sofferenza dei vostri concittadini e mostrate di voler tutelare anche voi, l’economia della città.

Il coordinamento PD Licata