Donazione monitor multiparametrici di ultima generazione, il plauso dell’amministrazione comunale

Viva soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Giuseppe Galanti e dall’assessore Carmelo Castiglione per l’arrivo presso l’ospedale di Licata ed in quello di Agrigento, di due nuovi monitor multiparametrici di ultima generazione, che serviranno a migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza.

“La fornitura – spiega l’assessore Castiglione, parlando anche a nome del Sindaco, – è frutto di una donazione fatta dalla Rocchetta srl, che nel corso della giornata odierna provvederà, per mezzo dell’amministratore Vincenzo Rocchetta, alla materiale consegna dei due nuovi monitor nelle mani dell’anestesista Sigfrido La Greca, così come concordato con il Direttore Generale dell’ASP di Agrigento, Alessandro Mazara. Si tratta di due strumenti di nuova generazione che andranno ad aggiungersi a quelli già in dotazione nelle due strutture ospedaliere di Licata e Agrigento”.

Il monitor multiparametrico è un apparecchio utilizzato, da personale medico, sia negli ospedali, che nei centri medici che sulle ambulanze, per rilevare i parametri vitali di una persona.

Questa donazione, si aggiunge alle tante che già sono state registrate a Licata, ad opera di imprese, associazioni, nonché di singoli cittadini, durante questo periodo di crisi provocata dal virus Covid 19, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale, per la sensibilità e l’alto senso civico mostrati.