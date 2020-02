Trasferta campana per un Licata privo di Convitto

Sarà un Licata privo del fantasista Convitto (assente per squalifica) quello che si presenterà in Campania per disputare allo Stadio Sporting Club la sfida contro il Nola. Il calcio d’inizio del match valevole per la ventiduesima giornata è fissato alle 14:30. Non sarà facile affrontare in trasferta i campani che provengono da una vittoria esterna che, li ha fatti allontanare un po’ dalla zona playout, ma sentenzierà il campo, una gara che i licatesi forti del distacco di otto punti in classifica, non dovranno sottovalutare, per dare continuità ai risultati. All’andata la partita dettata dalle espulsioni, terminò con un pareggio.

Salvatore Cucinotta