Approvazione Bilancio, è corsa contro il tempo per evitare il dissesto finanziario

E’ corsa contro il tempo per evitare la proclamazione del dissesto finanziario. Non c’è ancora un bilancio di previsione (relativo all’anno 2019) approvato e i tempi si stanno facendo sempre più stretti. Dalla Regione era stato nominato un commissario ad acta che, all’atto del suo insediamento, ha diffidato la Giunta e l’Ufficio di Ragioneria comunale al fine di adottare gli atti necessari all’approvazione dello strumento finanziario. Qualcosa si è mossa ma per portare il bilancio in Consiglio comunale l’impressione è che servirà ancora del tempo. Ad oggi gli unici atti trasmessi dalla Giunta all’Ufficio di Presidenza comunale sono il Piano triennale delle Opere Pubbliche e il Piano delle Alienazioni. Entrambi sono documenti contabili propedeutici al bilancio. Questi due atti verranno discussi e (probabilmente) approvati in una seduta di Consiglio comunale che si terrà il prossimo 11 Febbraio. Abbiamo sentito l’assessore al Bilancio Domenico Tuttolomondo il quale ci ha spiegato qual è lo stato dell’arte. “Stiamo lavorando e in mezzo a non poche difficoltà stiamo cercando di far quadrare i conti. Contiamo di trasmettere tutto ai revisori dei conti e poi al Consiglio comunale entro la prima decade di Febbraio. Ma ripeto, le difficoltà sono tante e si sta davvero cercando di mettere una pezza”.